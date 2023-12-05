Завалило грунтом в Харькове: в Минэнерго назвали имена погибших газовщиков
В Харькове во время аварийных работ на подземном распределительном газопроводе в результате обрушения грунта погибли два газовщика — 42-летний Максим Родак и 48-летний Сергей Гончаренко.
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, мужчины работали слесарями по аварийно-восстановительным работам Харьковского городского филиала «Газсети».
«Оба в составе бригады аварийно-диспетчерской службы заботились о газовой безопасности харьковчан и обеспечивали безаварийное газоснабжение прифронтового города. Сейчас идет расследование обстоятельств трагического случая», — отметили в Минэнерго.
В ГУ Нацполиции сообщили, что тела мужчин направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УКУ.
Напомним, 4 декабря вечером около 18:26 на улице Шевченко в Харькове работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли. Спасатели пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газовщики, грунт, завалило, имена, Минэнерго, оползень, погибли, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время аварийных работ на подземном распределительном газопроводе в результате обрушения грунта погибли два газовщика — 42-летний Максим Родак и 48-летний Сергей Гончаренко.".