Завалило грунтом в Харькове: в Минэнерго назвали имена погибших газовщиков

В Харькове во время аварийных работ на подземном распределительном газопроводе в результате обрушения грунта погибли два газовщика — 42-летний Максим Родак и 48-летний Сергей Гончаренко.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, мужчины работали слесарями по аварийно-восстановительным работам Харьковского городского филиала «Газсети».

«Оба в составе бригады аварийно-диспетчерской службы заботились о газовой безопасности харьковчан и обеспечивали безаварийное газоснабжение прифронтового города. Сейчас идет расследование обстоятельств трагического случая», — отметили в Минэнерго.

В ГУ Нацполиции сообщили, что тела мужчин направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УКУ.

Напомним, 4 декабря вечером около 18:26 на улице Шевченко в Харькове работники газовой службы проводили аварийные работы на подземном газопроводе. Произошел оползень, и мужчины оказались под слоем земли. Спасатели пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после извлечения они уже были без признаков жизни, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.