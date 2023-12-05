Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників

У Харкові під час аварійних робіт на підземному розподільному газопроводі внаслідок обвалу ґрунту загинули два газівники – 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, чоловіки працювали слюсарями з аварійно-відбудовних робіт Харківської міської філії «Газмережі».

«Обидва у складі бригади аварійно-диспетчерської служби дбали про газову безпеку харків’ян та забезпечували безаварійне газопостачання прифронтового міста. Наразі триває розслідування обставин трагічного випадку», – зазначили в Міненерго.

У ГУ Нацполіції повідомили, що тіла чоловіків направлені до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.

Нагадаємо, ввечері, близько 18:26, на вулиці Шевченка у Харкові працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.