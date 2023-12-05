Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників
У Харкові під час аварійних робіт на підземному розподільному газопроводі внаслідок обвалу ґрунту загинули два газівники – 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко.
Як повідомили у Міністерстві енергетики України, чоловіки працювали слюсарями з аварійно-відбудовних робіт Харківської міської філії «Газмережі».
«Обидва у складі бригади аварійно-диспетчерської служби дбали про газову безпеку харків’ян та забезпечували безаварійне газопостачання прифронтового міста. Наразі триває розслідування обставин трагічного випадку», – зазначили в Міненерго.
У ГУ Нацполіції повідомили, що тіла чоловіків направлені до моргу для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.
Нагадаємо, ввечері, близько 18:26, на вулиці Шевченка у Харкові працівники газової служби проводили аварійні роботи на підземному газопроводі. Стався зсув ґрунту, і чоловіки опинилися під шаром землі. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газовщики, грунт, завалило, имена, Минэнерго, оползень, погибли, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завалило ґрунтом у Харкові: у Міненерго назвали ім’я загиблих газівників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час аварійних робіт на підземному розподільному газопроводі внаслідок обвалу ґрунту загинули два газівники – 42-річний Максим Родак та 48-річний Сергій Гончаренко.".