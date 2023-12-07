Терехов призвал набраться терпения

Мэр Харькова Игорь Терехов в День местного самоуправления обратился к коллегам.

«Каждый новый день войны только добавляет вызовы, которые нам необходимо преодолеть для того, чтобы как можно быстрее отстроить Харьков. Поэтому сегодня, поздравляя всех нас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления, я хочу не столько пожелать, как обратиться с просьбой: наберемся терпения и настойчивости и вместе сделаем все от нас зависящее для восстановления привычной жизни, возвращения наших людей домой и счастливого будущего последующих поколений», — написал Терехов в telegram.

Напомним, 7 декабря в Украине — День местного самоуправления.