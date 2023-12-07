30 тысяч объектов: что разрушили россияне в Харьковской области

В ХОВА сообщили актуальные данные о последствиях российской агрессии в Харьковской области.

По информации, приведенной в проекте Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2024 год, в регионе повреждены и разрушены 29 671 объект. Помимо частных домов, в этом списке:

🔹 4292 многоэтажных жилых дома;

🔹 820 учебных заведений;

🔹 6205 объектов жизнеобеспечения

🔹 423 учреждения культуры и спорта

🔹 285 учреждений здравоохранения.

По информации департамента экономики ХОВА, разрабатывавшего проект программы, в 2023 году Харьковской области выделили на восстановление 3 млрд 168 млн 614 тыс. грн.

«За счет этих средств запланировано восстановить — 76 многоквартирных домов и 5 объектов общественного назначения, — отметили авторы программы. — По состоянию на 19 октября 2023 года за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии восстановлено 3 многоквартирных жилых дома и 1 общественное здание».

Также согласовали финансирование 18 проектов за счет средств от Европейского инвестиционного банка, которые поступили еще в 2022 году. Сейчас выделены 6 млн грн на обследование состояния 258 объектов недвижимости — для дальнейшего восстановления. Большинство проектов, что очевидно, реализуют уже в следующем году.

«Таким образом, 2024-й должен стать годом восстановления в Харьковской области», — заверяют в ХОВА.