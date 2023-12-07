30 тисяч об’єктів: що зруйнували росіяни в Харківській області
У ХОВА повідомили актуальні дані щодо наслідків російської агресії у Харківській області.
За інформацією, що наведена в проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік, у регіоні пошкоджено та зруйновано 29 671 об’єкт. Крім приватних будинків, у цьому списку:
🔹 4292 багатоповерхових житлових будинків;
🔹 820 навчальних закладів;
🔹 6205 об’єктів життєзабезпечення
🔹 423 заклади культури та спорту
🔹 285 закладів охорони здоров’я.
За інформацією департаменту економіки ХОВА, який розробляв проєкт програми, у 2023 році Харківській області виділили на відновлення 3 млрд 168 млн 614 тис. грн.
“За рахунок цих коштів заплановано відновити – 76 багатоквартирних будинків та 56 об’єктів громадського призначення, – зазначили автори програми. – Станом на 19 жовтня 2023 року за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії відновлено 3 багатоквартирних житлових будинки та 1 громадську будівлю“.
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Також узгодили фінансування 18 проєктів коштом Європейського інвестиційного банку (фінансування, що надійшло ще 2022 року). Наразі виділено 6 млн грн на обстеження стану 258 об’єктів нерухомості – для подальшого відновлення. Більшість проєктів, що, очевидно, реалізують уже наступного року.
“Таким чином, 2024-й має стати роком відновлення на Харківщині”, — запевняють у ХОВА.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: відновлення, разрушили, руины, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 07:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили актуальні дані щодо наслідків російської агресії у Харківській області".