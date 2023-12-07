Терехов закликав набратися терпіння

Мер Харкова Ігор Терехов у День місцевого самоврядування звернувся до колег.

“Кожен новий день війни лиш додає викликів, які нам необхідно подолати для того, щоб якнайшвидше відбудувати Харків. Тому сьогодні, вітаючи всіх нас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування, я хочу не стільки побажати, як звернутися з проханням: наберімося терпіння та наполегливості й разом зробімо все від нас залежне задля відновлення звичного життя, повернення наших людей додому і щасливого майбутнього наступних поколінь!“, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні – День місцевого самоврядування.