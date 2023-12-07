Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

Терехов закликав набратися терпіння

Політика 08:25   07.12.2023
Оксана Горун
Терехов закликав набратися терпіння

Мер Харкова Ігор Терехов у День місцевого самоврядування звернувся до колег.

“Кожен новий день війни лиш додає викликів, які нам необхідно подолати для того, щоб якнайшвидше відбудувати Харків. Тому сьогодні, вітаючи всіх нас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування, я хочу не стільки побажати, як звернутися з проханням: наберімося терпіння та наполегливості й разом зробімо все від нас залежне задля відновлення звичного життя, повернення наших людей додому і щасливого майбутнього наступних поколінь!“, – написав Терехов у телеграмі.

Нагадаємо, 7 грудня в Україні – День місцевого самоврядування.

Читайте також:  30 тисяч об’єктів: що зруйнували росіяни на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 7 грудня: небезпека на дорогах, сніг, фронт
Головні новини Харкова 7 грудня: небезпека на дорогах, сніг, фронт
07.12.2023, 09:38
Додаткових витрат на Новий рік у метро Харкова не було – офіційно
Додаткових витрат на Новий рік у метро Харкова не було – офіційно
07.12.2023, 09:14
37-річний чоловік загинув у вогні на Харківщині
37-річний чоловік загинув у вогні на Харківщині
07.12.2023, 08:46
Терехов закликав набратися терпіння
Терехов закликав набратися терпіння
07.12.2023, 08:25
На Харківщині відбили сім атак армії РФ за добу – Генштаб
На Харківщині відбили сім атак армії РФ за добу – Генштаб
07.12.2023, 08:05
Погода псується: харківські патрульні попередили про небезпеку
Погода псується: харківські патрульні попередили про небезпеку
07.12.2023, 08:16

Новини за темою:


Ви читали новину: «Терехов закликав набратися терпіння»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у День місцевого самоврядування звернувся до колег".