Терехов закликав набратися терпіння
Мер Харкова Ігор Терехов у День місцевого самоврядування звернувся до колег.
“Кожен новий день війни лиш додає викликів, які нам необхідно подолати для того, щоб якнайшвидше відбудувати Харків. Тому сьогодні, вітаючи всіх нас з професійним святом – Днем місцевого самоврядування, я хочу не стільки побажати, як звернутися з проханням: наберімося терпіння та наполегливості й разом зробімо все від нас залежне задля відновлення звичного життя, повернення наших людей додому і щасливого майбутнього наступних поколінь!“, – написав Терехов у телеграмі.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні – День місцевого самоврядування.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: местное самоуправление, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у День місцевого самоврядування звернувся до колег".