В городе на Харьковщине — авария: отключили воду

О порыве центрального водопровода сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Воду отключили, ремонтные работы начали в 5:30.

«Уважаемые жители города Дергачи! На улице Садовой произошел порыв водопровода центральной сети. 13 декабря с 05:30 до 15:00 (время ориентировочное) профильными службами будут проводиться ремонтные работы по замене трубы на одном из участков водопровода центральной сети. Водоснабжение будет отсутствовать в указанное время», — написал Задоренко в facebook.

Накануне в другом городе Харьковщины — Лозовой — из-за обледенения проводов пропало электричество в трех котельных. Из ситуации вышли, включив генераторы. Перебоев теплоснабжении города не было.