В городе на Харьковщине — авария: отключили воду
О порыве центрального водопровода сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Воду отключили, ремонтные работы начали в 5:30.
«Уважаемые жители города Дергачи! На улице Садовой произошел порыв водопровода центральной сети. 13 декабря с 05:30 до 15:00 (время ориентировочное) профильными службами будут проводиться ремонтные работы по замене трубы на одном из участков водопровода центральной сети. Водоснабжение будет отсутствовать в указанное время», — написал Задоренко в facebook.
Накануне в другом городе Харьковщины — Лозовой — из-за обледенения проводов пропало электричество в трех котельных. Из ситуации вышли, включив генераторы. Перебоев теплоснабжении города не было.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, Дергачи, задоренко, отключение;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О порыве центрального водопровода сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Воду отключили, ремонтные работы начали в 5:30".