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В городе на Харьковщине — авария: отключили воду

Общество 08:01   13.12.2023
Оксана Горун
В городе на Харьковщине — авария: отключили воду

О порыве центрального водопровода сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Воду отключили, ремонтные работы начали в 5:30.

«Уважаемые жители города Дергачи! На улице Садовой произошел порыв водопровода центральной сети. 13 декабря с 05:30 до 15:00 (время ориентировочное) профильными службами будут проводиться ремонтные работы по замене трубы на одном из участков водопровода центральной сети. Водоснабжение будет отсутствовать в указанное время», — написал Задоренко в facebook.

Накануне в другом городе Харьковщины — Лозовой — из-за обледенения проводов пропало электричество в трех котельных. Из ситуации вышли, включив генераторы. Перебоев  теплоснабжении города не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О порыве центрального водопровода сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко. Воду отключили, ремонтные работы начали в 5:30".