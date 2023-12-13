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У місті на Харківщині – аварія: відключили воду

Суспільство 08:01   13.12.2023
Оксана Горун
У місті на Харківщині – аварія: відключили воду

Про порив центрального водопроводу повідомив мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Воду відключили, ремонтні роботи розпочали о 5.30.

Шановні мешканці міста Дергачі! На вулиці Садовій стався порив водогону центральної мережі. 13 грудня з 05:30 до 15:00 (час орієнтовний) профільними службами проводитимуться ремонтні роботи із заміни труби на одній із ділянок водогону центральної мережі. Водопостачання буде відсутнє у зазначений час“, – написав Задоренко у фейсбуці.

Напередодні в іншому місті Харківщини – Лозовій – через заледеніння проводів зникла електрика у трьох котельнях. Із ситуації вийшли, увімкнувши генератори. Перебоїв у теплопостачанні міста не було.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 08:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про порив центрального водопроводу повідомив мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Воду відключили, ремонтні роботи розпочали о 5.30".