У місті на Харківщині – аварія: відключили воду

Про порив центрального водопроводу повідомив мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Воду відключили, ремонтні роботи розпочали о 5.30.

“Шановні мешканці міста Дергачі! На вулиці Садовій стався порив водогону центральної мережі. 13 грудня з 05:30 до 15:00 (час орієнтовний) профільними службами проводитимуться ремонтні роботи із заміни труби на одній із ділянок водогону центральної мережі. Водопостачання буде відсутнє у зазначений час“, – написав Задоренко у фейсбуці.

Напередодні в іншому місті Харківщини – Лозовій – через заледеніння проводів зникла електрика у трьох котельнях. Із ситуації вийшли, увімкнувши генератори. Перебоїв у теплопостачанні міста не було.