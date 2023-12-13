У місті на Харківщині – аварія: відключили воду
Про порив центрального водопроводу повідомив мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Воду відключили, ремонтні роботи розпочали о 5.30.
“Шановні мешканці міста Дергачі! На вулиці Садовій стався порив водогону центральної мережі. 13 грудня з 05:30 до 15:00 (час орієнтовний) профільними службами проводитимуться ремонтні роботи із заміни труби на одній із ділянок водогону центральної мережі. Водопостачання буде відсутнє у зазначений час“, – написав Задоренко у фейсбуці.
Напередодні в іншому місті Харківщини – Лозовій – через заледеніння проводів зникла електрика у трьох котельнях. Із ситуації вийшли, увімкнувши генератори. Перебоїв у теплопостачанні міста не було.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, Дергачі, задоренко, отключение;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про порив центрального водопроводу повідомив мер Дергачів Вячеслав Задоренко. Воду відключили, ремонтні роботи розпочали о 5.30".