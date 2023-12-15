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Проезд закрыт: в центре Харькова продлили сроки работ

Общество 11:06   15.12.2023
Оксана Горун
Проезд закрыт: в центре Харькова продлили сроки работ Фото: Харьковская облпрокуратура

Движение в начале ул. Полтавский Шлях в центре Харькова будет перекрыто до 20 декабря — там устанавливают ограждение вокруг «Зеленого дома».

«Движение транспорта и пешеходов по ул. Полтавский шлях, на участке вдоль фасада здания №1 на углу с ул. Конторской, запрещено до 20 декабря», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее в мэрии информировали, что этот участок будет перекрыт с 8:00 9 декабря по 16:00 14 декабря. По информации департамента строительства и дорожного хозяйства мэрии, сроки проведения работ продлили. Рабочие устанавливают ограждение вокруг аварийного старинного здания — учебного корпуса Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца, известного в народе как «Зеленый дом».

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«Обойти закрытый участок можно с противоположной стороны указанных улиц», — напомнили в мэрии.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение в начале ул. Полтавский Шлях в центре Харькова будет перекрыто до 20 декабря — там устанавливают ограждение вокруг «Зеленого дома»".