Проезд закрыт: в центре Харькова продлили сроки работ

Движение в начале ул. Полтавский Шлях в центре Харькова будет перекрыто до 20 декабря — там устанавливают ограждение вокруг «Зеленого дома».

«Движение транспорта и пешеходов по ул. Полтавский шлях, на участке вдоль фасада здания №1 на углу с ул. Конторской, запрещено до 20 декабря», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее в мэрии информировали, что этот участок будет перекрыт с 8:00 9 декабря по 16:00 14 декабря. По информации департамента строительства и дорожного хозяйства мэрии, сроки проведения работ продлили. Рабочие устанавливают ограждение вокруг аварийного старинного здания — учебного корпуса Харьковского национального экономического университета им. Семена Кузнеца, известного в народе как «Зеленый дом».

«Обойти закрытый участок можно с противоположной стороны указанных улиц», — напомнили в мэрии.