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Проїзд закрито: у центрі Харкова продовжили терміни робіт

Суспільство 11:06   15.12.2023
Оксана Горун
Проїзд закрито: у центрі Харкова продовжили терміни робіт

Рух на початку вул. Полтавський шлях у центрі Харкова буде перекрито до 20 грудня – там встановлюють огорожу навколо “Зеленого будинку”.

“Рух транспорту та пішоходів на вул. Полтавський Шлях, на ділянці вздовж фасаду будівлі №1 на розі з вул. Конторською, заборонений до 20 грудня”, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше в мерії інформували, що ця ділянка буде перекрита з 8:00 9 грудня по 16:00 14 грудня. За інформацією департаменту будівництва та дорожнього господарства мерії, терміни проведення робіт продовжено. Робітники встановлюють огорожу навколо стародавньої аварійної будівлі – навчального корпусу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, відомого в народі як “Зелений дім”.

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“Обійти закриту ділянку можна з протилежного боку вказаних вулиць”, — нагадали в мерії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух на початку вул. Полтавський шлях у центрі Харкова буде перекрито до 20 грудня – там встановлюють огорожу навколо “Зеленого будинку”".