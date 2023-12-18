Девять атак на Харьковщине и сбитые «шахеды» — данные Генштаба

В течение суток армия РФ продолжала атаковать в направлении Купянска на Харьковщине.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили девять атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

В целом на территории Украины произошло 64 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 29 авиационных удара, совершила 47 обстрелов из РСЗО и била артиллерией по более, чем 100 населенным пунктам. На Харьковщине авиаудар пришелся по Петропавловке. Также в течение ночи оккупанты атаковали Украину пятью «шахедами». Все беспилотники сбила ПВО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника», — отметили в Генштабе.