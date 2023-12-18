Дев’ять атак на Харківщині та збиті “шахеди” – дані Генштабу
Протягом доби армія РФ продовжувала атакувати в напрямку Куп’янська на Харківщині.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області“, — повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Загалом на території України сталося 64 бойові зіткнення. Армія РФ завдала двох ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснила 47 обстрілів з РСЗВ і била артилерією по більш ніж 100 населених пунктах. На Харківщині авіаудар припав по Петропавлівці. Також протягом ночі окупанти атакували Україну п’ятьма “шахедами”. Усі безпілотники збила ППО.
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника”, – зазначили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 07:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ продовжувала атакувати в напрямку Куп’янська на Харківщині".