В ГУР сделали прогноз относительно ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины
Самый сложный период зимы 2023/24 еще впереди, отметил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя вопрос относительно российских атак ракетами и дронами по энергоинфраструктуре Украины.
«Возможности и мощности врага, если мы говорим о ракетном арсенале, не такие, как были в прошлом году, но угроза остается высокой. К этому готовится Украина, и мы видим усиление возможностей нашей противовоздушной, противоракетной обороны. Но, конечно, усиление еще нужно. И, к сожалению, ракетные удары, комбинированные удары с применением беспилотников враг скорее всего будет продолжать», — сказал Юсов.
Он подчеркнул, что такие атаки врага являются террористическими, ведь направлены прежде всего против гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.
Читайте также: Удары по критической инфраструктуре: какие объекты повредили на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: атаки, ГУР, дрони, дроны, инфраструктура, ракети, юсов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В ГУР сделали прогноз относительно ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый сложный период зимы 2023/24 еще впереди, отметил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя вопрос относительно российских атак ракетами и дронами по энергоинфраструктуре Украины.".