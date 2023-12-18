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В ГУР сделали прогноз относительно ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины

Общество 19:00   18.12.2023
Елена Нагорная
В ГУР сделали прогноз относительно ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины

Самый сложный период зимы 2023/24 еще впереди, отметил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя вопрос относительно российских атак ракетами и дронами по энергоинфраструктуре Украины.

«Возможности и мощности врага, если мы говорим о ракетном арсенале, не такие, как были в прошлом году, но угроза остается высокой. К этому готовится Украина, и мы видим усиление возможностей нашей противовоздушной, противоракетной обороны. Но, конечно, усиление еще нужно. И, к сожалению, ракетные удары, комбинированные удары с применением беспилотников враг скорее всего будет продолжать», — сказал Юсов.

Он подчеркнул, что такие атаки врага являются террористическими, ведь направлены прежде всего против гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый сложный период зимы 2023/24 еще впереди, отметил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя вопрос относительно российских атак ракетами и дронами по энергоинфраструктуре Украины.".