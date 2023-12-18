У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України
Найскладніший період зими 2023/24 ще попереду, відзначив в етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи питання щодо російських атак ракетами та дронами по енергоінфраструктурі України.
“Можливості і потужності ворога, якщо ми говоримо про ракетний арсенал, не такі, як були минулого року, але загроза залишається високою. До цього готується Україна, і ми бачимо посилення спроможностей нашої протиповітряної, протиракетної оборони. Але, звичайно, посилення ще потрібно. І, на жаль, ракетні удари, комбіновані удари із застосуванням безпілотників ворог швидше за все буде продовжувати”, — сказав Юсов.
Він наголосив, що такі атаки ворога є терористичними, адже спрямовані насамперед проти цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: атаки, ГУР, дрони, инфраструктура, ракети, юсов;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найскладніший період зими 2023/24 ще попереду, відзначив в етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи питання щодо російських атак ракетами та дронами по енергоінфраструктурі України.".