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У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України

Суспільство 19:00   18.12.2023
Олена Нагорна
У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України

Найскладніший період зими 2023/24 ще попереду, відзначив в етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи питання щодо російських атак ракетами та дронами по енергоінфраструктурі України.

Можливості і потужності ворога, якщо ми говоримо про ракетний арсенал, не такі, як були минулого року, але загроза залишається високою. До цього готується Україна, і ми бачимо посилення спроможностей нашої протиповітряної, протиракетної оборони. Але, звичайно, посилення ще потрібно. І, на жаль, ракетні удари, комбіновані удари із застосуванням безпілотників ворог швидше за все буде продовжувати”, — сказав Юсов.

Він наголосив, що такі атаки ворога є терористичними, адже спрямовані насамперед проти цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 19:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найскладніший період зими 2023/24 ще попереду, відзначив в етері національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи питання щодо російських атак ракетами та дронами по енергоінфраструктурі України.".