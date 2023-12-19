На Харьковщине фура с «гуманитаркой» застряла на скользкой дороге (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Купянском районе спасатели помогли водителю фуры с гуманитарной помощью преодолеть сложный участок дороги.
19 декабря водитель грузовика «DAF» не смог самостоятельно одолеть заледеневший участок дороги в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Тяжелая фура забуксовала на обочине, а ее полуприцеп частично перекрыл движение проезжей частью. Она везла более 20 тонн гуманитарного груза. Чтобы доставить его к месту назначения, спасателям пришлось применить свой автомобиль повышенной проходимости. Наконец чрезвычайники вітащили фуру из ледяной ловушки на ровную дорогу и она смогла самостоятельно продолжить движение», — отметили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, гуманитарка, дорога, купянск, скользкая, спасатели, фура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе спасатели помогли водителю фуры с гуманитарной помощью преодолеть сложный участок дороги.".