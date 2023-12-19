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На Харьковщине фура с «гуманитаркой» застряла на скользкой дороге (фото)

Общество 14:46   19.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине фура с «гуманитаркой» застряла на скользкой дороге (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Купянском районе спасатели помогли водителю фуры с гуманитарной помощью преодолеть сложный участок дороги.

19 декабря водитель грузовика «DAF» не смог самостоятельно одолеть заледеневший участок дороги в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Тяжелая фура забуксовала на обочине, а ее полуприцеп частично перекрыл движение проезжей частью. Она везла более 20 тонн гуманитарного груза. Чтобы доставить его к месту назначения, спасателям пришлось применить свой автомобиль повышенной проходимости. Наконец чрезвычайники вітащили фуру из ледяной ловушки на ровную дорогу и она смогла самостоятельно продолжить движение», — отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе спасатели помогли водителю фуры с гуманитарной помощью преодолеть сложный участок дороги.".