На Харьковщине фура с «гуманитаркой» застряла на скользкой дороге (фото)

В Купянском районе спасатели помогли водителю фуры с гуманитарной помощью преодолеть сложный участок дороги.

19 декабря водитель грузовика «DAF» не смог самостоятельно одолеть заледеневший участок дороги в Купянске, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Тяжелая фура забуксовала на обочине, а ее полуприцеп частично перекрыл движение проезжей частью. Она везла более 20 тонн гуманитарного груза. Чтобы доставить его к месту назначения, спасателям пришлось применить свой автомобиль повышенной проходимости. Наконец чрезвычайники вітащили фуру из ледяной ловушки на ровную дорогу и она смогла самостоятельно продолжить движение», — отметили спасатели.