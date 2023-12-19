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На Харківщині фура з «гуманітаркою» застрягла на слизькій дорозі (фото)

Суспільство 14:46   19.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині фура з «гуманітаркою» застрягла на слизькій дорозі (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Куп’янському районі рятувальники допомогли водію фури з гуманітарною допомогою подолати складну ділянку дороги.

19 грудня водій вантажівки «DAF» не зміг самостійно здолати заледенілу ділянку дороги в Куп’янську, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Важка фура забуксувала на обочині, а її напівпричіп частково перекрив рух проїзною частиною. Вона везла понад 20 тонн гуманітарного вантажу. Щоб його доставити до місця призначення, рятувальникам довелось застосувати свій автомобіль підвищеної прохідності. Врешті надзвичайники витягли фуру з льодяної пастки на рівну дорогу і вона змогла самостійно продовжити рух», – зазначили рятувальники.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі рятувальники допомогли водію фури з гуманітарною допомогою подолати складну ділянку дороги.".