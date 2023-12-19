На Харківщині фура з «гуманітаркою» застрягла на слизькій дорозі (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Куп’янському районі рятувальники допомогли водію фури з гуманітарною допомогою подолати складну ділянку дороги.
19 грудня водій вантажівки «DAF» не зміг самостійно здолати заледенілу ділянку дороги в Куп’янську, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Важка фура забуксувала на обочині, а її напівпричіп частково перекрив рух проїзною частиною. Вона везла понад 20 тонн гуманітарного вантажу. Щоб його доставити до місця призначення, рятувальникам довелось застосувати свій автомобіль підвищеної прохідності. Врешті надзвичайники витягли фуру з льодяної пастки на рівну дорогу і вона змогла самостійно продовжити рух», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, гуманитарка, дорога, куп'янск, скользкая, спасатели, фура, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі рятувальники допомогли водію фури з гуманітарною допомогою подолати складну ділянку дороги.".