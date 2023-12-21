Совершил убийство и закрыл дома сожительницу: на Харьковщине задержали мужчину
Жителя Красноградщины подозревают в лишении свободы сожительницы и умышленном убийстве ее тети.
Вечером 19 декабря к правоохранителям обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила, что находилась в неволе с 16 декабря, а тело ее погибшей тети находится в соседнем заброшенном доме, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили, что подозреваемый жил вместе с девушкой в селе Караван Красноградского района. 45-летняя родственница гостила у них. Во время ссоры мужчина связал и задушил женщину.
«Несколько дней злоумышленник держал в неволе сожительницу, а затем решил сбежать. Девушка воспользовалась случаем и обратилась в полицию», — добавили копы.
Мужчину разыскали и задержали. С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства.
Фигуранту сообщили о подозрении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УКУ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит пожизненное.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задушил, лишение, полиция, Свободы, сожительница, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 12:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Красноградщины подозревают в лишении свободы сожительницы и умышленном убийстве ее тети.".