Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка

Жителя Красноградщини підозрюють у позбавленні волі співмешканки і умисному вбивстві її тітки.

Ввечері 19 грудня до правоохоронців звернулася 19-річна дівчина. Вона повідомила, що перебувала в неволі з 16 грудня, а тіло її загиблої тітки знаходиться в сусідньому покинутому будинку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний жив разом з дівчиною в селі Караван Красноградського району. 45-річна родичка гостила у них. Під час сварки чоловік звʼязав і задушив жінку.

«Кілька днів зловмисник тримав у неволі співмешканку, а потім вирішив втекти. Дівчина скористалася нагодою та звернулася до поліції», – додали копи.

Чоловіка розшукали та затримали. З місця події слідчі вилучили речові докази.

Фігуранту повідомили про підозру за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує довічне.