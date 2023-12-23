Переименование 6 населенных пунктов Харьковщины поддержали на сессии облсовета

В рамках процесса декоммунизации и деколонизации на сессии Харьковского облсовета 80 голосов поддержали ходатайство к ВР переименовать 6 населенных пунктов на Богодуховщине.

Об этом сообщила депутат Галина Куц.

«Принято решение ходатайствовать перед Верховной Радой Украины о переименовании таких населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области:

— поселка Горького на поселок Высокое;

— села Марьино на село Уютное;

— села Новоселовка на село Заозерное;

— села Первухинка на село Веберовка;

— села Первомайское на село Карловка;

— поселка Первомайский на поселок Мандричин», — отметила Галина Куц.

