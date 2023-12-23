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Переименование 6 населенных пунктов Харьковщины поддержали на сессии облсовета

Общество 17:20   23.12.2023
Оксана Якушко
Переименование 6 населенных пунктов Харьковщины поддержали на сессии облсовета

В рамках процесса декоммунизации и деколонизации на сессии Харьковского облсовета 80 голосов поддержали ходатайство к ВР переименовать 6 населенных пунктов на Богодуховщине.

Об этом сообщила депутат Галина Куц.

«Принято решение ходатайствовать перед Верховной Радой Украины о переименовании таких населенных пунктов Богодуховского района Харьковской области:

— поселка Горького на поселок Высокое;
— села Марьино на село Уютное;
— села Новоселовка на село Заозерное;
— села Первухинка на село Веберовка;
— села Первомайское на село Карловка;
— поселка Первомайский на поселок Мандричин», — отметила Галина Куц.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 17:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках процесса декоммунизации и деколонизации на сессии Харьковского облсовета 80 голосов поддержали ходатайство к ВР переименовать 6 населенных пунктов на Богодуховщине.".