Перейменування 6 населених пунктів Харківщини підтримали на сесії облради

У рамках процесу декомунізації та деколонізації на сесії Харківської облради 80 голосів підтримали клопотання до ВР перейменувати 6 населених пунктів на Богодухівщині.

Про це повідомила депутатка Галина Куц.

“Прийнято рішення клопотати перед Верховною Радою України про перейменування таких населених пунктів Богодухівського району Харківської області:

– селища Горького на селище Високе;

– села Мар’їне на село Затишне;

– села Новоселівка на село Заозерне;

– села Первухинка на село Веберівка;

– села Першотравневе на село Карлівка;

– селища Першотравневе на селище Мандричине», – зазначила Галина Куц.





