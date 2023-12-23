Перейменування 6 населених пунктів Харківщини підтримали на сесії облради
У рамках процесу декомунізації та деколонізації на сесії Харківської облради 80 голосів підтримали клопотання до ВР перейменувати 6 населених пунктів на Богодухівщині.
Про це повідомила депутатка Галина Куц.
“Прийнято рішення клопотати перед Верховною Радою України про перейменування таких населених пунктів Богодухівського району Харківської області:
– селища Горького на селище Високе;
– села Мар’їне на село Затишне;
– села Новоселівка на село Заозерне;
– села Первухинка на село Веберівка;
– села Першотравневе на село Карлівка;
– селища Першотравневе на селище Мандричине», – зазначила Галина Куц.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Богодуховщина, ВР, деколонизация, декоммунизация, населенные пункты, переименование, сессия Харьковского областного совета, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 17:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У рамках процесу декомунізації та деколонізації на сесії Харківської облради 80 голосів підтримали клопотання до ВР перейменувати 6 населених пунктів на Богодухівщині.".