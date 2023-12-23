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Перейменування 6 населених пунктів Харківщини підтримали на сесії облради

Суспільство 17:20   23.12.2023
Оксана Якушко
Перейменування 6 населених пунктів Харківщини підтримали на сесії облради

У рамках процесу декомунізації та деколонізації на сесії Харківської облради 80 голосів підтримали клопотання до ВР перейменувати 6 населених пунктів на Богодухівщині.

Про це повідомила депутатка Галина Куц.

“Прийнято рішення клопотати перед Верховною Радою України про перейменування таких населених пунктів Богодухівського району Харківської області:

– селища Горького на селище Високе;

– села Мар’їне на село Затишне;

– села Новоселівка на село Заозерне;

– села Первухинка на село Веберівка;

– села Першотравневе на село Карлівка;

– селища Першотравневе на селище Мандричине», – зазначила Галина Куц.



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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 17:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У рамках процесу декомунізації та деколонізації на сесії Харківської облради 80 голосів підтримали клопотання до ВР перейменувати 6 населених пунктів на Богодухівщині.".