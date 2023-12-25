Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине

Пограничники прервали полет российского БПЛА с помощью антидронового ружье.

«Поразить позиции пограничников захватчикам снова не удалось. Бойцы ГПСУ в Донецкой области уничтожили очередной БпЛА-камикадзе. На Харьковском же направлении охранники границы с помощью антидронового ружья приземлили вражеский беспилотник, так что ему уже никогда не разведать наших позиций», — сообщили в telegram Государственной пограничной службы Украины.