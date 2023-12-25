Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине
Фото: ГПСУ
Пограничники прервали полет российского БПЛА с помощью антидронового ружье.
«Поразить позиции пограничников захватчикам снова не удалось. Бойцы ГПСУ в Донецкой области уничтожили очередной БпЛА-камикадзе. На Харьковском же направлении охранники границы с помощью антидронового ружья приземлили вражеский беспилотник, так что ему уже никогда не разведать наших позиций», — сообщили в telegram Государственной пограничной службы Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотник, гпсу, пограничники;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 11:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники прервали полет российского БПЛА с помощью антидронового ружье".