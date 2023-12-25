Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині
Прикордонники перервали політ російського БПЛА за допомогою антидронової рушниці.
“Вразити позиції прикордонників загарбникам знову не вдалося. Бійці ДПСУ на Донеччині знищили черговий БпЛА-камікадзе. На Харківському ж напрямку охоронці кордону за допомогою антидронової рушниці приземлили ворожий безпілотник, тож йому вже ніколи не розвідати наших позицій”, – повідомили у телеграмі Державній прикордонної служби України
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотник, гпсу, пограничники;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 11:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники перервали політ російського БПЛА за допомогою антидронової рушниці".