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Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині

Події 11:54   25.12.2023
Оксана Горун
Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині

Прикордонники перервали політ російського БПЛА за допомогою антидронової рушниці.

“Вразити позиції прикордонників загарбникам знову не вдалося. Бійці ДПСУ на Донеччині знищили черговий БпЛА-камікадзе. На Харківському ж напрямку охоронці кордону за допомогою антидронової рушниці приземлили ворожий безпілотник, тож йому вже ніколи не розвідати наших позицій”, – повідомили у телеграмі Державній прикордонної служби України

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 11:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники перервали політ російського БПЛА за допомогою антидронової рушниці".