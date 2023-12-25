Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині

Прикордонники перервали політ російського БПЛА за допомогою антидронової рушниці.

“Вразити позиції прикордонників загарбникам знову не вдалося. Бійці ДПСУ на Донеччині знищили черговий БпЛА-камікадзе. На Харківському ж напрямку охоронці кордону за допомогою антидронової рушниці приземлили ворожий безпілотник, тож йому вже ніколи не розвідати наших позицій”, – повідомили у телеграмі Державній прикордонної служби України