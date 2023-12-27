Подросток пострадал на Харьковщине в результате пожара
16-летний парень получил отравление угарным газом во время пожара в двухэтажном доме в городе Лозовая Харьковской области.
Возгорание возникло в квартире на первом этаже в 19:23, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 5 квадратных метров. В одной из комнат горели вещи и мебель. Пожарные спасли двух женщин: 1948 и 1960 годов рождения. Пострадавшего в результате сильного задымления подростка госпитализировали.
Пожар потушили в 20:22. Причиной стало короткое замыкание.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Лозовая, подросток, пожары, пострадал, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 09:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16-летний парень получил отравление угарным газом во время пожара в двухэтажном доме в городе Лозовая Харьковской области.".