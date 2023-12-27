Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі

16-річний хлопець отримав отруєння чадним газом під час пожежі у двоповерховому будинку у місті Лозова Харківської області.

Займання виникло у квартирі на першому поверсі о 19:23, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 5 квадратних метрів. В одній із кімнат горіли речі та меблі. Пожежники врятували двох жінок: 1948 та 1960 років народження. Потерпілого внаслідок сильного задимлення підлітка ушпиталили.

Пожежу загасили о 20:22. Причиною стало коротке замикання.