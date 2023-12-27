Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі
16-річний хлопець отримав отруєння чадним газом під час пожежі у двоповерховому будинку у місті Лозова Харківської області.
Займання виникло у квартирі на першому поверсі о 19:23, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 5 квадратних метрів. В одній із кімнат горіли речі та меблі. Пожежники врятували двох жінок: 1948 та 1960 років народження. Потерпілого внаслідок сильного задимлення підлітка ушпиталили.
Пожежу загасили о 20:22. Причиною стало коротке замикання.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, Лозовая, подросток, пожежа, пострадал, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 09:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний хлопець отримав отруєння чадним газом під час пожежі у двоповерховому будинку у місті Лозова Харківської області.".