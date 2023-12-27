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Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі

Події 09:16   27.12.2023
Олена Нагорна
Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі

16-річний хлопець отримав отруєння чадним газом під час пожежі у двоповерховому будинку у місті Лозова Харківської області.

Займання виникло у квартирі на першому поверсі о 19:23, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 5 квадратних метрів. В одній із кімнат горіли речі та меблі. Пожежники врятували двох жінок: 1948 та 1960 років народження. Потерпілого внаслідок сильного задимлення підлітка ушпиталили.

Пожежу загасили о 20:22. Причиною стало коротке замикання.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 09:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16-річний хлопець отримав отруєння чадним газом під час пожежі у двоповерховому будинку у місті Лозова Харківської області.".