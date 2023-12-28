5 лет за решеткой получил житель Харьковщины за прославление РФ в соцсетях
50-летний житель пгт Золочев Богодуховского района, имея пророссийские взгляды, публиковал в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» сообщения в поддержку действий РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В публикациях мужчины содержались тезисы кремлевской пропаганды о «терактах киевского режима против мирных жителей» и «специальной военной операции».
Мужчина радовался, что «РФ вошла и наведет порядок», публиковал сообщения с утверждениями, что именно украинские военные обстреливают Харьков и репостил цитаты с призывами уничтожать нацистов и бандеровцев.
На процессе обвиняемый признал свою вину. Суд признал виновным 50-летнего мужчину в распространении материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили наказание – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: за решеткой, приговор, прославление, прославлял, решетка, рф, соцсети, суд, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 14:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний житель пгт Золочев Богодуховского района, имея пророссийские взгляды, публиковал в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» сообщения в поддержку действий РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".