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5 лет за решеткой получил житель Харьковщины за прославление РФ в соцсетях

Происшествия 14:29   28.12.2023
Оксана Якушко
5 лет за решеткой получил житель Харьковщины за прославление РФ в соцсетях

50-летний житель пгт Золочев Богодуховского района, имея пророссийские взгляды, публиковал в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» сообщения в поддержку действий РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В публикациях мужчины содержались тезисы кремлевской пропаганды о «терактах киевского режима против мирных жителей» и «специальной военной операции».

Мужчина радовался, что «РФ вошла и наведет порядок», публиковал сообщения с утверждениями, что именно украинские военные обстреливают Харьков и репостил цитаты с призывами уничтожать нацистов и бандеровцев.

На процессе обвиняемый признал свою вину. Суд признал виновным 50-летнего мужчину в распространении материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили наказание – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 14:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летний житель пгт Золочев Богодуховского района, имея пророссийские взгляды, публиковал в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» сообщения в поддержку действий РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.".