5 лет за решеткой получил житель Харьковщины за прославление РФ в соцсетях

50-летний житель пгт Золочев Богодуховского района, имея пророссийские взгляды, публиковал в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники» сообщения в поддержку действий РФ, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В публикациях мужчины содержались тезисы кремлевской пропаганды о «терактах киевского режима против мирных жителей» и «специальной военной операции».

Мужчина радовался, что «РФ вошла и наведет порядок», публиковал сообщения с утверждениями, что именно украинские военные обстреливают Харьков и репостил цитаты с призывами уничтожать нацистов и бандеровцев.

На процессе обвиняемый признал свою вину. Суд признал виновным 50-летнего мужчину в распространении материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему назначили наказание – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.