5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах
50-річний мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, публікував у соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники» повідомлення на підтримку дій РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У публікаціях чоловіка містились тези кремлівської пропаганди про «теракты киевского режима против мирных жителей» та «специальную военную операцию».
Чоловік радів, що «россия вошла и наведет порядок», публікував дописи з твердженнями, що саме українські військові обстрілюють Харків і репостив цитати із закликами знищувати «нацистов и бандеровцев».
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав винним 50-річного чоловіка в поширенні матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії рф проти України. Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 14:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, публікував у соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники» повідомлення на підтримку дій РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".