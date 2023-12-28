5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах

50-річний мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, публікував у соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники» повідомлення на підтримку дій РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У публікаціях чоловіка містились тези кремлівської пропаганди про «теракты киевского режима против мирных жителей» та «специальную военную операцию».

Чоловік радів, що «россия вошла и наведет порядок», публікував дописи з твердженнями, що саме українські військові обстрілюють Харків і репостив цитати із закликами знищувати «нацистов и бандеровцев».

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав винним 50-річного чоловіка в поширенні матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії рф проти України. Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.