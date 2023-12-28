Live
  • Чт 28.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.62
  • EUR 41.63

5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах

Події 14:29   28.12.2023
Оксана Якушко
5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах

50-річний мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, публікував у соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники» повідомлення на підтримку дій РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У публікаціях чоловіка містились тези кремлівської пропаганди про «теракты киевского режима против мирных жителей» та «специальную военную операцию».

Чоловік радів, що «россия вошла и наведет порядок», публікував дописи з твердженнями, що саме українські військові обстрілюють Харків і репостив цитати із закликами знищувати «нацистов и бандеровцев».

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав винним 50-річного чоловіка в поширенні матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії рф проти України. Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: «Росія, Богом поцілована» – екскандидат у мери Харкова отримав підозру

Автор: Оксана Якушко
Популярно
5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах
5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах
28.12.2023, 14:29
12 років «світить» ділку з Харківщини, який нажився на школі на 700 тисяч
12 років «світить» ділку з Харківщини, який нажився на школі на 700 тисяч
28.12.2023, 13:44
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати
Робота в Харкові й області: кому пропонують найбільші зарплати
28.12.2023, 13:10
Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини
Дві жінки поранені, одна загинула внаслідок обстрілу Харківщини
28.12.2023, 11:54
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
Обігрівачі безкоштовно можуть отримати мешканці Харківської області та ВПО
28.12.2023, 09:44
Опалювальний рекорд встановили в Харкові й обіцяють “відкриття для України”
Опалювальний рекорд встановили в Харкові й обіцяють “відкриття для України”
27.12.2023, 18:46

Новини за темою:


Ви читали новину: «5 років за ґратами дали мешканцю Харківщини за прославляння РФ у соцмережах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 14:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річний мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, публікував у соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники» повідомлення на підтримку дій РФ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".