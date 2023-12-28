В Харькове на Салтовке ночью горели гаражи – ГСЧС

Гаражи и два автомобиля спасли от огня в Харькове, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Минувшей ночью, в 22:40, в Харькове возник пожар на гаражах на ул. Валениновской, 5. Там горели сразу 4 гаражных бокса на площади около 120 м². У них была общая крыша, поэтому огонь смог быстро распространиться. Пожарные спасли 2 автомобиля и соседние гаражи. Потушили пожар в 23:29. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.

В течение суток на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами, спасателей ГСЧС не привлекали.

Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 27 взрывоопасных предметов.

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