В Харькове на Салтовке ночью горели гаражи – ГСЧС
Гаражи и два автомобиля спасли от огня в Харькове, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Минувшей ночью, в 22:40, в Харькове возник пожар на гаражах на ул. Валениновской, 5. Там горели сразу 4 гаражных бокса на площади около 120 м². У них была общая крыша, поэтому огонь смог быстро распространиться. Пожарные спасли 2 автомобиля и соседние гаражи. Потушили пожар в 23:29. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.
В течение суток на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами, спасателей ГСЧС не привлекали.
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 27 взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авто, автомобиль, возгорание, гараж, машина, огонь, пожары, салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 08:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гаражи и два автомобиля спасли от огня в Харькове, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".