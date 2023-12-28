У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС

Гаражі та дві автівки врятували від вогню у Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Минулої ночі, о 22:40, у Харкові виникла пожежа на гаражах на вул. Валенинівській, 5. Там горіли відразу 4 гаражні бокси на площі біля 120 м². Вони мали спільний дах, тому вогонь зміг швидко розповсюдитись. Вогнеборці врятували 2 автіки та сусідні гаражі. Загасили пожежу о 23:29. Постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють.

Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучали.

Піротехніки ДСНС протягом доби знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів.