У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС
Гаражі та дві автівки врятували від вогню у Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Минулої ночі, о 22:40, у Харкові виникла пожежа на гаражах на вул. Валенинівській, 5. Там горіли відразу 4 гаражні бокси на площі біля 120 м². Вони мали спільний дах, тому вогонь зміг швидко розповсюдитись. Вогнеборці врятували 2 автіки та сусідні гаражі. Загасили пожежу о 23:29. Постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють.
Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучали.
Піротехніки ДСНС протягом доби знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авто, автомобиль, возгорание, гараж, машина, огонь, пожежа, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 08:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гаражі та дві автівки врятували від вогню у Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".