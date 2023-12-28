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У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС

Події 08:53   28.12.2023
Оксана Якушко
У Харкові на Салтівці вночі спалахнули гаражі – ДСНС

Гаражі та дві автівки врятували від вогню у Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Минулої ночі, о 22:40, у Харкові виникла пожежа на гаражах на вул. Валенинівській, 5. Там горіли відразу 4 гаражні бокси на площі біля 120 м². Вони мали спільний дах, тому вогонь зміг швидко розповсюдитись. Вогнеборці врятували 2 автіки та сусідні гаражі. Загасили пожежу о 23:29. Постраждалих немає. Причину  загоряння встановлюють.

Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучали.

Піротехніки ДСНС протягом доби знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Підліток постраждав на Харківщині внаслідок пожежі

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 08:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гаражі та дві автівки врятували від вогню у Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.".