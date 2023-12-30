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Ракетный удар по Харькову загнал котенка на дерево: как его спасали (видео)

Общество 10:43   30.12.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по Харькову загнал котенка на дерево: как его спасали (видео)

Утром 29 декабря во время массированного ракетного удара по Харькову котенок с перепугу взобрался на дерево на высоту 12 метров и не мог спуститься самостоятельно.

Животное заметил на дереве в Холодногорском районе полицейский и позвонил активистам. В спасении Грейси — так назвали маленькую кошечку — приняли участие около десяти неравнодушных людей, рассказывают в ОО «Спасение животных Харьков».

Грейси сняли с дерева при помощи лестницы. Спасатель подполз к животному, достал его руками и посадил в рюкзак. За этой спецоперацией наблюдала компания друзей. Одна из девушек решила взять котенка себе.

Видео: ОО «Спасение животных Харьков»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 29 декабря во время массированного ракетного удара по Харькову котенок с перепугу взобрался на дерево на высоту 12 метров и не мог спуститься самостоятельно.".