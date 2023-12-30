Ракетный удар по Харькову загнал котенка на дерево: как его спасали (видео)
Утром 29 декабря во время массированного ракетного удара по Харькову котенок с перепугу взобрался на дерево на высоту 12 метров и не мог спуститься самостоятельно.
Животное заметил на дереве в Холодногорском районе полицейский и позвонил активистам. В спасении Грейси — так назвали маленькую кошечку — приняли участие около десяти неравнодушных людей, рассказывают в ОО «Спасение животных Харьков».
Грейси сняли с дерева при помощи лестницы. Спасатель подполз к животному, достал его руками и посадил в рюкзак. За этой спецоперацией наблюдала компания друзей. Одна из девушек решила взять котенка себе.
Видео: ОО «Спасение животных Харьков»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГО "Порятунок тварин Харків", дерево, котенок, ракетний удар, Спасение животных Харьков, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2023 в 10:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 29 декабря во время массированного ракетного удара по Харькову котенок с перепугу взобрался на дерево на высоту 12 метров и не мог спуститься самостоятельно.".