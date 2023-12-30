Ракетный удар по Харькову загнал котенка на дерево: как его спасали (видео)

Утром 29 декабря во время массированного ракетного удара по Харькову котенок с перепугу взобрался на дерево на высоту 12 метров и не мог спуститься самостоятельно.

Животное заметил на дереве в Холодногорском районе полицейский и позвонил активистам. В спасении Грейси — так назвали маленькую кошечку — приняли участие около десяти неравнодушных людей, рассказывают в ОО «Спасение животных Харьков».

Грейси сняли с дерева при помощи лестницы. Спасатель подполз к животному, достал его руками и посадил в рюкзак. За этой спецоперацией наблюдала компания друзей. Одна из девушек решила взять котенка себе.

Видео: ОО «Спасение животных Харьков»