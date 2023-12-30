Ракетний удар по Харкову загнав кошеня на дерево: як його рятували (відео)
Вранці 29 грудня під час масованого ракетного удару по Харкову кошеня з переляку вилізло на дерево на висоту 12 метрів і не могло спуститися самостійно.
Тваринку помітив на дереві у Холодногірському районі поліцейський та зателефонував активістам. У порятунку Грейсі – так назвали маленьку кішечку – взяли участь близько десяти небайдужих людей, розповідають у ГО “Порятунок тварин Харків”.
Грейсі зняли з дерева за допомогою драбини. Рятувальник підповз до тваринки, дістав її руками й посадив у рюкзак. За цією спецоперацією спостерігала компанія друзів. Одна з дівчат вирішила взяти кошеня собі.
Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГО "Порятунок тварин Харків", дерево, котенок, ракетний удар, Спасение животных Харьков, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 29 грудня під час масованого ракетного удару по Харкову кошеня з переляку вилізло на дерево на висоту 12 метрів і не могло спуститися самостійно.".