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Ракетний удар по Харкову загнав кошеня на дерево: як його рятували (відео)

Суспільство 10:43   30.12.2023
Олена Нагорна
Ракетний удар по Харкову загнав кошеня на дерево: як його рятували (відео)

Вранці 29 грудня під час масованого ракетного удару по Харкову кошеня з переляку вилізло на дерево на висоту 12 метрів і не могло спуститися самостійно.

Тваринку помітив на дереві у Холодногірському районі поліцейський та зателефонував активістам. У порятунку Грейсі – так назвали маленьку кішечку – взяли участь близько десяти небайдужих людей, розповідають у ГО “Порятунок тварин Харків”.

Грейсі зняли з дерева за допомогою драбини. Рятувальник підповз до тваринки, дістав її руками й посадив у рюкзак. За цією спецоперацією спостерігала компанія друзів. Одна з дівчат вирішила взяти кошеня собі.

Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 10:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 29 грудня під час масованого ракетного удару по Харкову кошеня з переляку вилізло на дерево на висоту 12 метрів і не могло спуститися самостійно.".