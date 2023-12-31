Терехов опубликовал тревожное поздравление с Новым годом

Мэр Харькова Игорь Терехов в поздравлении для харьковчан отметил, что никто не должен расслабляться.

«Если бы не сегодняшние реалии, в канун Нового года мы бы говорили с вами совсем о другом. Но ночью россия снова обстреляла центр нашего города, покалечила людей, разрушила жилье, знаковые и исторические здания, что еще раз доказывает: война рядом, и пока не наступит день Победы, никто не должен расслабляться», — написал Терехов в telegram.

Одновременно он призвал жителей города быть опорой друг другу и оставаться несгибаемыми даже перед лицом самых тяжелых испытаний.

«Ценим каждый миг жизни! С Новым годом, харьковчане! Верю, что уже в скором времени над всеми украинскими городами будет мирное небо!» — написал мэр Харькова.