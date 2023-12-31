Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком
Мер Харкова Ігор Терехов у привітанні для харків’ян зазначив, що ніхто не має розслаблятися.
“Якби не сьогоднішні реалії, у переддень Нового року ми б говорили з вами зовсім про інше. Але вночі росія знову обстріляла центр нашого міста, покалічила людей, зруйнувала житло, знакові й історичні будівлі, що ще раз доводить: війна — поряд, і доки не настане день Перемоги, ніхто не повинен розслаблятися“, – написав Терехов у телеграмі.
Одночасно він закликав мешканців міста бути опорою один одному і залишатися незламними навіть перед найважчими випробуваннями.
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“Цінуймо кожну мить життя! З Новим роком, харківʼяни! Вірю, що вже незабаром над усіма українськими містами буде мирне небо!” – написав мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 17:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у привітанні для харків’ян зазначив, що ніхто не має розслаблятися".