Терехов опублікував тривожне привітання з Новим роком

Мер Харкова Ігор Терехов у привітанні для харків’ян зазначив, що ніхто не має розслаблятися.

“Якби не сьогоднішні реалії, у переддень Нового року ми б говорили з вами зовсім про інше. Але вночі росія знову обстріляла центр нашого міста, покалічила людей, зруйнувала житло, знакові й історичні будівлі, що ще раз доводить: війна — поряд, і доки не настане день Перемоги, ніхто не повинен розслаблятися“, – написав Терехов у телеграмі.

Одночасно він закликав мешканців міста бути опорою один одному і залишатися незламними навіть перед найважчими випробуваннями.

“Цінуймо кожну мить життя! З Новим роком, харківʼяни! Вірю, що вже незабаром над усіма українськими містами буде мирне небо!” – написав мер Харкова.