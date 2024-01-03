Дело убитого россиянами детского писателя Вакуленко передали в суд в Харькове

Завершилось спецрасследование по двум российским военным, которые под Изюмом на Харьковщине убили детского писателя Владимира Вакуленко и еще трех украинцев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемые проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва ЛНР 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа с РФ и являются уроженцами Луганска. 33-летний командир этой роты с позывным «Лев», другой — его подчиненный, пулеметчик по прозвищу «Удод».

В прошлом году оба обвиняемых находились в оккупированном в то время селе Капитоловка Изюмского района. Они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, выступающий против действий рф. 22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в его дом и провели там «обыск». После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их к себе и пытались склонить писателя к сотрудничеству «с новой властью».

Получив отказ, они заставили мужчину раздеться, чтоб выявить на его теле татуировки с украинской символикой. Еще раз получив отказ, русские захватчики отвезли назад писателя вместе с его сыном.

Но через два дня, 24 марта, оккупанты снова вернулись, и на этот раз «задержали» только писателя. Также они забрали рюкзак Вакуленко с шевронами ВСУ и АЗОВ, который мужчина носил с собой даже во время оккупации, отстаивая собственную проукраинскую позицию.

После этого командир роты «Лев» приказал своему собрату-пулеметчику застрелить писателя. «Удод» выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. От полученных огнестрельных ранений Владимир Вакуленко скончался на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги вблизи АЗС, расположенной на автодороге из Изюма в направлении села Капитоловка.

На этом зверства оккупантов не завершились. Им инкриминированы убийства еще трех гражданских мужчин. Среди них бывший участник АТО и двое мужчин, которых российские захватчики задержали в лесу, когда потерпевшие собирали шишки для разжигания самовара и приготовления чая.

Людей содержали в погребе в антисанитарных условиях, без света, а также систематически избивали палками по всему телу. Обвиняемых не остановило даже то, что одному из мужчин было 76 лет, и он едва передвигался.

После жестокой пытки оккупанты отвезли всех троих пострадавших в лес в Капитоловке. Как и с убийством Владимира Вакуленко, командир роты приказал своему подчиненному по прозвищу «Удод» застрелить мужчин. Экспертизы установили, что двое погибли от выстрелов из пистолета Макарова. Третьего потерпевшего оккупанты забили ногами и руками до смерти.

Допрошенные свидетели рассказали, что командир роты «хвастался», что причастен к убийствам их односельчан, но добавил, что своими руками это не делал, мол, боится убивать.

Также правоохранители установили еще один факт жестокого обращения обвиняемых с мирным населением. Одному из задержанных они силой засунули в рот 1 гривну. Оккупанты добавили, что если мужчина уберет «кляп» изо рта, они его расстреляют. После бесчеловечного содержания в погребе они отпустили гражданского мужа.

Установлено, что все преступления «Лев» и «Удод» совершали в группе с другими российскими военными. В настоящее время обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно в Дзержинском районном суде Харькова. Оккупантам грозит пожизненное лишение свободы.

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