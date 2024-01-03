Справу убитого росіянами дитячого письменника Вакуленка передали до суду

Завершилося спецрозслідування щодо двох російських військових, які під Ізюмом на Харківщині вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох українців, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачені проходять військову службу у 4-ій роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву ЛНР 2-го армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії Південного воєнного округу зс рф та є уродженцями Луганська. 33-річний є командиром цієї роти з позивним «Лев», інший — його підлеглий, кулеметник на прізвисько «Удод».

Торік обидва обвинувачених перебували в окупованому на той час селі Капитолівка Ізюмського району. Вони дізнались, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти дій рф. 22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там «обыск». Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагались схилити письменника до співпраці «с новой властью».

Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином.

Проте за два дні, 24 березня, окупанти знову повернулись, і на цей раз «задержали» тільки письменника. Також вони забрали рюкзак Вакуленка з шевронами ЗСУ та «АЗОВ», який чоловік носив із собою навіть під час окупації, відстоюючи власну проукраїнську позицію.

Після цього командир роти «Лев» наказав своєму побратиму-кулеметнику застрелити письменника. «Удод» вистрелив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Його тіло з документами було знайдено вздовж дороги поблизу АЗС, розташованій на автошляху з Ізюма у напрямку села Капитолівка.

На цьому звірства окупантів не завершились. Їм інкриміновано вбивства ще трьох цивільних чоловіків. Серед них — колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких російські загарбники затримали у лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовара та приготування чаю.

Людей утримували у погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Обвинувачених не зупинило навіть те, що одному з чоловіків було 76 років та він ледве пересувався.

Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу у Капітолівці. Як і з вбивством Володимира Вакуленка, командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько «Удод» застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами та руками до смерті.

Допитані свідки розповіли, що командир роти «вихвалявся» перед людьми, що причетний до вбивств їх односельців, але додав, що своїми руками це не робив, аргументуючи це тим, що «сам боится убивать».

Правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження обвинувачених з мирним населенням. Одному із «затриманих» вони силою засунули у рот 1 гривню. Окупанти додали, що якщо чоловік прибере «кляп» з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування у погребі вони таки відпустили цивільного чоловіка.

Наразі встановлено, що всі злочини «Лев» та «Удод» вчиняли у групі з іншими російськими військовими. Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова. Окупантам загрожує довічне позбавлення волі.