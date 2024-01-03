Обходить российские РЭБ научились харьковские пограничники под Купянском
Украинские военные настраивают свои дроны на другие частоты, чтобы обойти российские РЭБ, сообщил помощник начальника бригады «Стальная граница» Гвардии наступления Иван Шевцов во время телемарафона.
«Мы подстраиваемся под условия войны. Если работает РЭБ, она работает на определенных частотах. Мы подстраиваем свои дроны под более высокие или низкие частоты. И пытаемся также поразить российские средства РЭБ и средства наблюдения врага, чтобы безопаснее нести службу и вести боевые действия на тех участках», — рассказал Иван Шевцов.
Россияне также активно используют БПЛА, но чем больше они их применяют, тем больше у пограничников есть возможность приземлить их, отметил Шевцов.
«Наши подразделения уже неоднократно осуществляли перехват тех дронов. Мы их потом перепрошиваем и отправляем обратно заряженными на позиции оккупантов», — рассказал пограничник.
В целом на Лимано-Купянском направлении ситуация остается достаточно напряженной. Враг не оставляет попыток атаковать позиции наших украинских защитников.
«За прошедшие сутки враг совершил 7 атак, все их отбили. Враг ставит своей целью захватить Синьковку и выйти на Купянск. Существенных изменений в тактике противника мы не ощущаем. По-прежнему враг проводит мясные штурмы. Обычно в атаках принимают участие около 10-20 военнослужащих с поддержкой техники или без нее. Также враг продолжает артиллерийские обстрелы пограничных населенных пунктов и силы обороны», – рассказал Шевцов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, купянск, пограничники, РЭБ, синьковка, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 15:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские военные настраивают свои дроны на другие частоты, чтобы обойти российские РЭБ, сообщил помощник начальника бригады «Стальная граница» Гвардии наступления Иван Шевцов во время телемарафона.".