Обходити російські РЕБ навчилися харківські прикордонники під Куп’янськом

Українські військові налаштовують свої дрони на інші частоти, щоб обійти російські РЕБ, повідомив помічник начальника бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу Іван Шевцов.

«Ми підлаштовуємося під умову війни. Якщо працює РЕБ, він працює на певних частотах. Ми підлаштовуємо свої дрони під вищі чи нижчі частоти. І намагаємось також уразити російські засоби РЕБ і засоби спостереження ворога, щоб безпечніше було нести службу і вести бойові дії на тих ділянках», – розповів Іван Шевцов.

Росіяни також активно використовують БПЛА, але чим більше вони їх застосовують, тим більше у прикордонників є можливість їх приземлити, зазначив Шевцов.

«Наші підрозділи вже неодноразово здійснювали перехоплення тих дронів. Ми їх потім перепрошиваємо і відправляємо назад зарядженими на позиції окупантів», – розповів прикордонник.

Загалом на Лимано-Куп’янському напрямку ситуація залишається досить напруженою. Ворог не полишає спроби атакувати наші українських захисників.

«Протягом минулої доби ворог здійснив 7 атак, усі їх відбили. Ворог ставить собі на мету захопити Синьківку та вийти на Куп’янськ. Суттєвих змін в тактиці дії противника ми не відчуваємо. Як і раніше ворог проводить «м’ясні» штурми. Зазвичай в атаках бере участь близько 10- 20 військовослужбовців із підтримкою техніки або без неї. Також ворог продовжує артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів і сили оборони», – розповів Шевцов.