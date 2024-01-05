Live
  • Пт 05.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Обстрелы Казачьей Лопани и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 14:37   05.01.2024
Елена Нагорная
Обстрелы Казачьей Лопани и Липцев: прокуратура показала последствия (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Российские войска около 11:00 5 января обстреляли поселок Казачья Лопань. Получили повреждения частные домовладения, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Также 4 января и ночью 5 января враг подвергал систематическим обстрелам Липцы Харьковского района. В селе повреждены жилые дома, админздания, хозяйственные постройки и автомобили.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Читайте также: По окрестностям Липцев под Харьковом ударили четырьмя ракетами С-300 — Тимошко

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Грядут морозы: жителей «горячих» громад Харьковщины призывают эвакуироваться
Грядут морозы: жителей «горячих» громад Харьковщины призывают эвакуироваться
05.01.2024, 11:12
Главные новости Харькова 5.01: ДТП, атаки в морозы, есть ли угроза наступления
Главные новости Харькова 5.01: ДТП, атаки в морозы, есть ли угроза наступления
05.01.2024, 15:03
Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики
Сильные морозы и снегопад на Харьковщине прогнозируют синоптики
04.01.2024, 14:27
Грозит ли Харьковщине крупное наступление РФ с 15 января — ответ Синегубова
Грозит ли Харьковщине крупное наступление РФ с 15 января — ответ Синегубова
05.01.2024, 13:33
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
03.01.2024, 16:51
Гололед и арктический мороз: об опасной погоде предупреждают на Харьковщине
Гололед и арктический мороз: об опасной погоде предупреждают на Харьковщине
05.01.2024, 15:22

Новости по теме:

08:33
Синегубов сообщил о раненом на Харьковщине и 16 атаках россиян за сутки
10:15
На Харьковщине вернули свет в 200 домов в приграничье
10:33
Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности
10:53
В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света
21:47
Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар

Вы читали новость: «Обстрелы Казачьей Лопани и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 14:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска около 11:00 5 января обстреляли поселок Казачья Лопань. Получили повреждения частные домовладения, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".