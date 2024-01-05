Обстрелы Казачьей Лопани и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)

Российские войска около 11:00 5 января обстреляли поселок Казачья Лопань. Получили повреждения частные домовладения, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Также 4 января и ночью 5 января враг подвергал систематическим обстрелам Липцы Харьковского района. В селе повреждены жилые дома, админздания, хозяйственные постройки и автомобили.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура