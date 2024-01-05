Обстрелы Казачьей Лопани и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Российские войска около 11:00 5 января обстреляли поселок Казачья Лопань. Получили повреждения частные домовладения, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Также 4 января и ночью 5 января враг подвергал систематическим обстрелам Липцы Харьковского района. В селе повреждены жилые дома, админздания, хозяйственные постройки и автомобили.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Казачья Лопань, липцы, обстрелы, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 14:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска около 11:00 5 января обстреляли поселок Казачья Лопань. Получили повреждения частные домовладения, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".