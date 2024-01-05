Обстріли Козачої Лопані та Липців: прокуратура показала наслідки (фото)
Російські війська близько 11:00 5 січня обстріляли селище Козача Лопань. Отримали пошкодження приватні домоволодіння, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Також 4 січня та вночі 5 січня ворог піддав систематичним обстрілам Липці Харківського району. У селі пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, господарські споруди та автівки.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 14:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська близько 11:00 5 січня обстріляли селище Козача Лопань. Отримали пошкодження приватні домоволодіння, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".