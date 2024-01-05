Live
  • Пт 05.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 38.04
  • EUR 41.67

Обстріли Козачої Лопані та Липців: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 14:37   05.01.2024
Олена Нагорна
Обстріли Козачої Лопані та Липців: прокуратура показала наслідки (фото)

Російські війська близько 11:00 5 січня обстріляли селище Козача Лопань. Отримали пошкодження приватні домоволодіння, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Також 4 січня та вночі 5 січня ворог піддав систематичним обстрілам Липці Харківського району. У селі пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, господарські споруди та автівки.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Читайте також: По околицях Липців під Харковом вдарили чотирма ракетами С-300 – Тимошко

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ожеледиця та арктичний мороз: про небезпечну погоду попереджають на Харківщині
Ожеледиця та арктичний мороз: про небезпечну погоду попереджають на Харківщині
05.01.2024, 15:22
Удар по Харкову 2 січня: країну виробництва ракет встановлюють (фото)
Удар по Харкову 2 січня: країну виробництва ракет встановлюють (фото)
05.01.2024, 14:52
Обстріли Козачої Лопані та Липців: прокуратура показала наслідки (фото)
Обстріли Козачої Лопані та Липців: прокуратура показала наслідки (фото)
05.01.2024, 14:37
Є інформація від розвідки – Синєгубов про удари РФ по енергооб’єктах у морози
Є інформація від розвідки – Синєгубов про удари РФ по енергооб’єктах у морози
05.01.2024, 14:12
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ із 15 січня – відповідь Синєгубова
Чи загрожує Харківщині масштабний наступ РФ із 15 січня – відповідь Синєгубова
05.01.2024, 13:33
Коли з’явиться світло в центрі Харкова – інформація обленерго
Коли з’явиться світло в центрі Харкова – інформація обленерго
05.01.2024, 13:01

Новини за темою:

08:33
Синєгубов повідомив про пораненого на Харківщині та 16 атак росіян за добу
10:15
На Харківщині повернули світло у 200 будинків у прикордонні
10:33
Чоловік загинув на Харківщині: ДСНС та поліція повідомили подробиці
10:53
У прикордонні Харківщини обстріляли кладовище. У Козачій частково немає світла
21:47
Війська РФ вдарили по прикордонню Харківщини: зник зв’язок, почалася пожежа

Ви читали новину: «Обстріли Козачої Лопані та Липців: прокуратура показала наслідки (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 14:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська близько 11:00 5 січня обстріляли селище Козача Лопань. Отримали пошкодження приватні домоволодіння, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".