Все попадания в Харькове стали следствием прорыва ПВО – военный эксперт

Ракетный удар оккупантов по украинским городам, в частности, по Харькову, на российское “Рождество” стал возможен из-за отсутствия соответствующих ЗРК, способных сбить баллистические и сверхзвуковые ракеты, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В ночь с 7 на 8 января российские оккупанты совершили налёт дронами-камикадзе Shahed-131/136 (8/8), а так же комбинированный ракетный удар с применением разной номенклатуры ракет Х-101/555/55 (24/18), Х-47М2 «Кинжал» (4 ракеты), 9М723 ОТРК «Искандер» (6 ракет) и Х-22/32 (8 ракет). Возможно, в этом ударе так же применялись северокорейские ракеты KN-23. Так же, применялись противорадиолокационные ракеты Х-31П (2 ракеты) и 7 ракет комплексов С-300/400. Сразу отмечу, что данный удар в очередной раз подтверждает, что рф наносит их в рамках не только поражения неких целей, но в первую очередь – как элемент террора. Праздничного террора», — считает Коваленко.

По словам военного эксперта, россияне цинично и с маниакальной выдержкой накапливали боекомплект и планировали в высшей степени синхронизированные удары перед Новым годом, на Новый год и после него. Сегодня они нанесли удар на Рождество, которое празднуют в эти дни в культе РПЦ.

«Данный удар осуществили через 5 дня после массированного удара на 2 января. Это полностью вписывается в сроки подготовки носителей к новой волне ударов, при наличии достаточного боекомплекта, в чём сомнений быть не может. В настоящее время, накопленный за вторую половину 2023 года боекомплект ракет у россиян не исчерпан, за исключение всё более острым становящегося дефицита 9М723, что вынуждает рф искать им замену у КНДР. Основной удар пришёлся по Харькову, Кривому Рогу, Запорожью и Днепру. Практически все попадания стали следствием прорыва ПВО средствами поражения, перехват которых технически в этих областях был невозможен, из-за отсутствия соответствующих ЗРК. Речь идёт о прорывах ракетами Х-47М2 «Кинжал», 9М723 и Х-22/32, которые сбиваются ЗРК Patriot и SAMP/T», — заявил Коваленко.

Россияне избрали сценарий ударов ограниченным боекомплектом, аналогичный тем, которые наносили в мае — июне 2023.

«Новогодний террор украинских городов продолжается. Несмотря на предсказуемость российских оккупантов, актуальным остаётся вопрос защиты тыловой Украины от ударов средствами поражения, для перехвата которых требуются современные комплексы с соответствующим функционалом. Российские оккупанты же, пользуются незащищённостью ряда областей и применяют соответствующую номенклатуру ракетного вооружения, с максимальным эффектом прорыва», — резюмировал офицер.