Усі прильоти у Харкові стали наслідком прориву ППО – військовий експерт
Ракетний удар окупантів по українських містах, зокрема по Харкову, на російське Різдво став можливим через відсутність відповідних ЗРК, здатних збити балістичні та надзвукові ракети, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
«У ніч з 7 на 8 січня російські окупанти здійснили наліт дронами-камікадзе Shahed-131/136 (8/8), а також комбінований ракетний удар із застосуванням різної номенклатури ракет Х-101/555/55 (24/18), Х-47М2 «Кинджал» (4 ракети), 9М723, «Іскандер» (6 ракет) та Х-22/32 (8 ракет). Можливо, у цьому ударі також застосовувалися північнокорейські ракети KN-23. Також застосовувалися протирадіолокаційні ракети Х-31П (2 ракети) і 7 ракет комплексів С-300/400. Відразу зазначу, що цей удар вкотре підтверджує, що Росія завдає їх у рамках не тільки поразки деяких цілей, але в першу чергу – як елемент терору. Святкового терору», – вважає Коваленко.
За словами військового експерта, росіяни цинічно та з маніакальною витримкою накопичували боєкомплект та планували найвищою мірою синхронізовані удари перед Новим роком, на Новий рік та після нього. Сьогодні вони завдали удару на Різдво, яке святкують у ці дні у культі РПЦ.
«Цей удар здійснили за 5 днів після масованого удару на 2 січня. Це повністю вписується в терміни підготовки носіїв до нової хвилі ударів за наявності достатнього боєкомплекту, в чому сумнівів бути не може. Зараз, накопичений за другу половину 2023 року боєкомплект ракет у росіян не вичерпаний, за винятком дефіциту 9М723, що дедалі гостріше стає, що змушує рф шукати їм заміну у КНДР. Основний удар припав по Харкову, Кривому Рогу, Запоріжжю та Дніпру. Практично всі влучення стали наслідком прориву ППО засобами поразки, перехоплення яких технічно в цих областях було неможливе, через відсутність відповідних ЗРК. Йдеться про прориви ракетами Х-47М2 «Кинджал», 9М723 та Х-22/32, які збиваються ЗРК Patriot та SAMP/T», – заявив Коваленко.
Росіяни обрали сценарій ударів обмеженим боєкомплектом, аналогічний тим, які завдавали у травні – червні 2023 року.
«Новорічний терор українських міст продовжується. Попри передбачуваність російських окупантів, актуальним залишається питання захисту тилової України від ударів засобами поразки, для перехоплення яких потрібні сучасні комплекси з відповідним функціоналом. Російські окупанти ж користуються незахищеністю низки областей і застосовують відповідну номенклатуру ракетного озброєння, з максимальним ефектом прориву», – резюмував офіцер.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Коваленко., зрк, пво, ракета, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 17:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний удар окупантів по українських містах, зокрема по Харкову, на російське Різдво став можливим через відсутність відповідних ЗРК, здатних збити балістичні та надзвукові ракети, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. ".