Усі прильоти у Харкові стали наслідком прориву ППО – військовий експерт

Ракетний удар окупантів по українських містах, зокрема по Харкову, на російське Різдво став можливим через відсутність відповідних ЗРК, здатних збити балістичні та надзвукові ракети, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

«У ніч з 7 на 8 січня російські окупанти здійснили наліт дронами-камікадзе Shahed-131/136 (8/8), а також комбінований ракетний удар із застосуванням різної номенклатури ракет Х-101/555/55 (24/18), Х-47М2 «Кинджал» (4 ракети), 9М723, «Іскандер» (6 ракет) та Х-22/32 (8 ракет). Можливо, у цьому ударі також застосовувалися північнокорейські ракети KN-23. Також застосовувалися протирадіолокаційні ракети Х-31П (2 ракети) і 7 ракет комплексів С-300/400. Відразу зазначу, що цей удар вкотре підтверджує, що Росія завдає їх у рамках не тільки поразки деяких цілей, але в першу чергу – як елемент терору. Святкового терору», – вважає Коваленко.

За словами військового експерта, росіяни цинічно та з маніакальною витримкою накопичували боєкомплект та планували найвищою мірою синхронізовані удари перед Новим роком, на Новий рік та після нього. Сьогодні вони завдали удару на Різдво, яке святкують у ці дні у культі РПЦ.

«Цей удар здійснили за 5 днів після масованого удару на 2 січня. Це повністю вписується в терміни підготовки носіїв до нової хвилі ударів за наявності достатнього боєкомплекту, в чому сумнівів бути не може. Зараз, накопичений за другу половину 2023 року боєкомплект ракет у росіян не вичерпаний, за винятком дефіциту 9М723, що дедалі гостріше стає, що змушує рф шукати їм заміну у КНДР. Основний удар припав по Харкову, Кривому Рогу, Запоріжжю та Дніпру. Практично всі влучення стали наслідком прориву ППО засобами поразки, перехоплення яких технічно в цих областях було неможливе, через відсутність відповідних ЗРК. Йдеться про прориви ракетами Х-47М2 «Кинджал», 9М723 та Х-22/32, які збиваються ЗРК Patriot та SAMP/T», – заявив Коваленко.

Росіяни обрали сценарій ударів обмеженим боєкомплектом, аналогічний тим, які завдавали у травні – червні 2023 року.

«Новорічний терор українських міст продовжується. Попри передбачуваність російських окупантів, актуальним залишається питання захисту тилової України від ударів засобами поразки, для перехоплення яких потрібні сучасні комплекси з відповідним функціоналом. Російські окупанти ж користуються незахищеністю низки областей і застосовують відповідну номенклатуру ракетного озброєння, з максимальним ефектом прориву», – резюмував офіцер.