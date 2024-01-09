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Генштаб сообщил о пяти атаках на Харьковщине

Происшествия 07:26   09.01.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил о пяти атаках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что армия РФ в течение суток продолжала атаковать Синьковку. Также россияне нанесли серию авиаударов по Харьковской области.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага возле Синьковки Харьковской области. Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестовое Харьковской области», — сообщил Генштаб.

Населенные пункты Харьковщины — среди 130 в Украине, оказавшихся под авиаударами. В целом по Украине армия РФ нанесла 22 авиационных удара, 55 — ракетных, 35 раз била из РСЗО. На фронте зафиксировали 67 боевых столкновений.

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«За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Подразделения ракетных войск поразили два склада боеприпасов противника», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что армия РФ в течение суток продолжала атаковать Синьковку. Также россияне нанесли серию авиаударов по Харьковской области".