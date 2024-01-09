Генштаб повідомив про п’ять атак на Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні поінформував, що армія РФ протягом доби продовжувала атакувати Синьківку. Також росіяни завдали серії авіаударів по Харківської області.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області. Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області”, – повідомив Генштаб.

Населені пункти Харківщини – серед 130 в Україні, що опинилися під авіаударами. Загалом по Україні армія РФ завдала 22 авіаційних ударів, 55 – ракетних, 35 разів била з РСЗВ. На фронті зафіксували 67 бойових зіткнень.

“За минулу добу силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Підрозділи ракетних військ вразили два склади боєприпасів противника”, – зазначили в ГШ.