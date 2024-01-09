Удары по Харькову с 29 декабря по 8 января: в больницах остаются 16 раненых
Фото: Олег Синегубов
В результате вражеских обстрелов Харькова с 29 декабря по 8 января в медучреждениях города находятся 16 раненых, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, состояние 6 пациентов, пострадавших из-за ракетных ударов 29 и 30 декабря, — стабильное.
8 пострадавших при обстреле 2 января – на стационарном лечении в травматологическом, офтальмологическом и нейрохирургическом отделениях. Их состояние удовлетворительное, отметил Синегубов.
А в результате обстрелов 8 января в больницах — 54-летний мужчина и 53-летняя женщина в состоянии средней тяжести.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, обстрелы, поранені, синєгубов, удары, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харькова с 29 декабря по 8 января в медучреждениях города находятся 16 раненых, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".