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Удары по Харькову с 29 декабря по 8 января: в больницах остаются 16 раненых

Общество 15:21   09.01.2024
Виктория Яковенко
Удары по Харькову с 29 декабря по 8 января: в больницах остаются 16 раненых Фото: Олег Синегубов

В результате вражеских обстрелов Харькова с 29 декабря по 8 января в медучреждениях города находятся 16 раненых, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, состояние 6 пациентов, пострадавших из-за ракетных ударов 29 и 30 декабря, — стабильное.

8 пострадавших при обстреле 2 января – на стационарном лечении в травматологическом, офтальмологическом и нейрохирургическом отделениях. Их состояние удовлетворительное, отметил Синегубов.

А в результате обстрелов 8 января в больницах — 54-летний мужчина и 53-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Читайте также: Усилились обстрелы населенных пунктов – Синегубов о ситуации на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов Харькова с 29 декабря по 8 января в медучреждениях города находятся 16 раненых, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".