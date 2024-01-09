Удары по Харькову с 29 декабря по 8 января: в больницах остаются 16 раненых

В результате вражеских обстрелов Харькова с 29 декабря по 8 января в медучреждениях города находятся 16 раненых, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В частности, состояние 6 пациентов, пострадавших из-за ракетных ударов 29 и 30 декабря, — стабильное.

8 пострадавших при обстреле 2 января – на стационарном лечении в травматологическом, офтальмологическом и нейрохирургическом отделениях. Их состояние удовлетворительное, отметил Синегубов.

А в результате обстрелов 8 января в больницах — 54-летний мужчина и 53-летняя женщина в состоянии средней тяжести.