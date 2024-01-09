Удари по Харкову з 29 грудня по 8 січня: у лікарнях залишаються 16 поранених

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова з 29 грудня по 8 січня у медзакладах міста перебувають 16 поранених, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, стан 6 пацієнтів, які постраждали через ракетні удари 29 та 30 грудня, – стабільний.

8 постраждалих під час обстрілу 2 січня – на стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях. Їхній стан задовільний, зазначив Синєгубов.

А внаслідок обстрілу 8 січня у лікарнях – 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.