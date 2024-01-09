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Удари по Харкову з 29 грудня по 8 січня: у лікарнях залишаються 16 поранених

Суспільство 15:21   09.01.2024
Вікторія Яковенко
Удари по Харкову з 29 грудня по 8 січня: у лікарнях залишаються 16 поранених Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ворожих обстрілів Харкова з 29 грудня по 8 січня у медзакладах міста перебувають 16 поранених, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, стан 6 пацієнтів, які постраждали через ракетні удари 29 та 30 грудня, – стабільний.

8 постраждалих під час обстрілу 2 січня – на стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях. Їхній стан задовільний, зазначив Синєгубов.

А внаслідок обстрілу 8 січня у лікарнях – 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.

Читайте також: Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удари по Харкову з 29 грудня по 8 січня: у лікарнях залишаються 16 поранених»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харкова з 29 грудня по 8 січня у медзакладах міста перебувають 16 поранених, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".