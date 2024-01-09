Удари по Харкову з 29 грудня по 8 січня: у лікарнях залишаються 16 поранених
Фото: Олег Синєгубов
Внаслідок ворожих обстрілів Харкова з 29 грудня по 8 січня у медзакладах міста перебувають 16 поранених, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, стан 6 пацієнтів, які постраждали через ракетні удари 29 та 30 грудня, – стабільний.
8 постраждалих під час обстрілу 2 січня – на стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях. Їхній стан задовільний, зазначив Синєгубов.
А внаслідок обстрілу 8 січня у лікарнях – 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, обстріли, поранені, синєгубов, удары, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожих обстрілів Харкова з 29 грудня по 8 січня у медзакладах міста перебувають 16 поранених, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".