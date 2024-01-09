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Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Суспільство 11:26   09.01.2024
Вікторія Яковенко
Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині Фото: скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих обстрілів Харківщини.

«Ми зафіксували посилення обстрілів наших цивільних населених пунктів – понад 20 станом на зараз під ворожим вогнем. Зранку – це Харківський район, населений пункт Липці, Чугуївський район – це Вовчанський напрямок, який останнім часом постійно знаходиться під вогнем. Ворог нищить цивільну нашу інфраструктуру. Жодного відношення до наших військових немає. Це наші будинки культури, навчальні заклади тощо. Це і Куп’янський напрямок, звичайно. Наприклад населений пункт Дворічна має 70% повністю зруйнованої інфраструктури. Там залишають проживати близько 100 людей. І Ізюмський напрямок. За останню добу зруйновано кілька десятків житлових будинків», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих обстрілів Харківщини.".