Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих обстрілів Харківщини.
«Ми зафіксували посилення обстрілів наших цивільних населених пунктів – понад 20 станом на зараз під ворожим вогнем. Зранку – це Харківський район, населений пункт Липці, Чугуївський район – це Вовчанський напрямок, який останнім часом постійно знаходиться під вогнем. Ворог нищить цивільну нашу інфраструктуру. Жодного відношення до наших військових немає. Це наші будинки культури, навчальні заклади тощо. Це і Куп’янський напрямок, звичайно. Наприклад населений пункт Дворічна має 70% повністю зруйнованої інфраструктури. Там залишають проживати близько 100 людей. І Ізюмський напрямок. За останню добу зруйновано кілька десятків житлових будинків», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.
Читайте також: По Харківщині били зі “Смерчу”, є поранені – Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, инфраструктура, обстріли, синєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про наслідки ворожих обстрілів Харківщини.".