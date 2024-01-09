Усилились обстрелы населенных пунктов – Синегубов о ситуации на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских обстрелов Харьковщины.

«Мы зафиксировали усиление обстрелов наших гражданских населенных пунктов – более 20 на сейчас под вражеским огнем. Утром – это Харьковский район, населенный пункт Липцы, Чугуевский район – это Волчанское направление, которое в последнее время постоянно находится под огнем. Враг уничтожает гражданскую нашу инфраструктуру. Никакого отношения к нашим военным нет. Это наши дома культуры, учебные заведения и т.д. Это и Купянское направление, конечно. К примеру, населенный пункт Двуречная имеет 70% полностью разрушенной инфраструктуры. Там остаются проживать около 100 человек. И Изюмское направление. За последние сутки разрушены несколько десятков жилых домов», — сказал Синегубов.