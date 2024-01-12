Частично разрушенный ракетным ударом дом восстанавливают в Харькове (фото)

В жилом доме на улице Георгия Тарасенко, 39 в Харькове, частично разрушенном в результате ракетного удара 6 октября 2023 года, продолжаются восстановительные работы.

Коммунальщики уже закрыли контуры здания и восстановили поврежденную крышу. В конце декабря они начали работы в разрушенном подъезде, сообщает пресс-служба горсовета.

Рабочие почти завершили устанавливать балки и опорные конструкции. Это необходимо для возведения стен и будет служить опорой для кровли.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер». Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.

Как сообщалось, в доме на улице Георгия Тарасенко, 39 в результате удара было разрушено около 1,5 тысячи квадратных метров кровли.