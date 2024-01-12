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Частично разрушенный ракетным ударом дом восстанавливают в Харькове (фото)

Общество 18:21   12.01.2024
Елена Нагорная
Частично разрушенный ракетным ударом дом восстанавливают в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

В жилом доме на улице Георгия Тарасенко, 39 в Харькове, частично разрушенном в результате ракетного удара 6 октября 2023 года, продолжаются восстановительные работы.

Коммунальщики уже закрыли контуры здания и восстановили поврежденную крышу. В конце декабря они начали работы в разрушенном подъезде, сообщает пресс-служба горсовета.

Рабочие почти завершили устанавливать балки и опорные конструкции. Это необходимо для возведения стен и будет служить опорой для кровли.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер»Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.

Как сообщалось, в доме на улице Георгия Тарасенко, 39 в результате удара было разрушено около 1,5 тысячи квадратных метров кровли.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 18:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В жилом доме на улице Георгия Тарасенко, 39 в Харькове, частично разрушенном в результате ракетного удара 6 октября 2023 года, продолжаются восстановительные работы.".