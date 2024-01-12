Частково зруйнований ракетним ударом будинок відновлюють у Харкові (фото)
У житловому будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39 у Харкові, частково зруйнованому внаслідок ракетного удару 6 жовтня 2023 року, тривають відновлювальні роботи.
Комунальники вже закрили контури будівлі та відновили пошкоджений дах. Наприкінці грудня вони розпочали роботи у зруйнованому під’їзді, повідомляє пресслужба міськради.
Робітники майже завершили встановлювати балки та опорні конструкції. Це необхідно для зведення стін і служитиме опорою для покрівлі.
Фото: Харківська міськрада
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.
Як повідомлялося, у будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39 внаслідок удару було зруйновано близько 1,5 тисячі квадратних метрів покрівлі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, ракетний удар, тарасенко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 18:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У житловому будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39 у Харкові, частково зруйнованому внаслідок ракетного удару 6 жовтня 2023 року, тривають відновлювальні роботи.".