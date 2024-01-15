Харьковчане вошли в двадцатку лучших пар на Евро-2024 по фигурному катанию

Харьковчане Мария Пинчук и Никита Погорелов, выступающие в танцах на льду, откатали ритмическую и произвольную программы на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию и заняли 18 место.

Турнир по танцам на льду стал последним этапом чемпионата, сообщают в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

«В произвольную программу квалифицировались сразу две украинские пары: Мария Голубцова и Кирилл Белобров показали 14-й результат в ритмическом танце, а Мария Пинчук с Никитой Погореловым стали 17-ми. Попадание в топ-20 участников позволило обоим украинским тандемам соревноваться в произвольном танце. В финале Голубцова и Белобров повторили свой результат из ритмической программы — 14-е место в финишном протоколе с заделом в 101.24 балла. Пинчук и Погорелов стали 18-ми на своем втором взрослом Евро в карьере — 92.16 балла», — информируют в департаменте.

По сумме двух программ харьковские фигуристы потеряли одну ступеньку в сравнении со своим результатом в коротком танце и заняли 18-е место.

Пинчук и Погорелов также улучшили свой результат произвольного танца на Евро-2023 — более чем на три балла (89.01).

Звание действующих чемпионов Европы отстояла итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фабри — 214.38 балла по сумме двух выступлений. С еще двумя бронзовыми наградами тандем в четвертый раз вошел в тройку призеров Евро по танцам на льду.

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