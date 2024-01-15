Live
  • Пн 15.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.84
  • EUR 41.39

Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання

Світ 14:21   15.01.2024
Олена Нагорна
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання

Харків’яни Марія Пінчук та Микита Погорєлов, які виступають у танцях на льоду, відкатали ритмічну та довільну програми на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання та посіли 18 місце.

Турнір з танців на льоду став останнім етапом чемпіонату, повідомляють у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.

“До довільної програми кваліфікувалися одразу дві українські пари: Марія Голубцова та Кирил Бєлобров показали 14-й результат у ритмічному танці, а Марія Пінчук з Микитою Погорєловим стали 17-ми. Потрапляння до топ-20 учасників дозволило обом українським тандемам змагатися в довільному танці. У фіналі Голубцова та Бєлобров повторили свій результат з ритмічної програми — 14-те місце у фінішному протоколі з доробком у 101.24 бала. Пінчук та Погорєлов стали 18-ми на своєму другому дорослому Євро в кар’єрі — 92.16 бала”, – інформують у департаменті.

За сумою двох програм харківські фігуристи втратили одну сходинку порівняно зі своїм результатом у короткому танці та посіли 18-те місце.

Пінчук та Погорєлов також покращили свій результат довільного танцю на Євро-2023 – більш ніж на три бали (89.01).

Звання чинних чемпіонів Європи відстояла італійська пара Шарлен Гіньяр та Марко Фаббрі – 214.38 бала за сумою двох виступів. З ще двома бронзовими нагородами тандем вчетверте увійшов до трійки призерів Євро з танців на льоду.

Читайте також: Чи пустять уболівальників на трибуни Харкова й коли в Україні буде перший матч

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, обстріли, ДТП з постраждалими
Головні новини Харкова 15.01: підрив на міні, обстріли, ДТП з постраждалими
15.01.2024, 14:51
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
15.01.2024, 14:47
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
15.01.2024, 14:21
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики
Про небезпечну погоду завтра на Харківщині попередили синоптики
15.01.2024, 14:18
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
З небезпечних районів Харківщини продовжують евакуйовувати людей (фото)
15.01.2024, 13:43
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
15.01.2024, 13:58

Новини за темою:


Ви читали новину: «Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни Марія Пінчук та Микита Погорєлов, які виступають у танцях на льоду, відкатали ритмічну та довільну програми на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання та посіли 18 місце.".