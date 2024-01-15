Харків’яни увійшли до двадцятки найкращих пар на Євро-2024 з фігурного катання
Харків’яни Марія Пінчук та Микита Погорєлов, які виступають у танцях на льоду, відкатали ритмічну та довільну програми на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання та посіли 18 місце.
Турнір з танців на льоду став останнім етапом чемпіонату, повідомляють у департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради.
“До довільної програми кваліфікувалися одразу дві українські пари: Марія Голубцова та Кирил Бєлобров показали 14-й результат у ритмічному танці, а Марія Пінчук з Микитою Погорєловим стали 17-ми. Потрапляння до топ-20 учасників дозволило обом українським тандемам змагатися в довільному танці. У фіналі Голубцова та Бєлобров повторили свій результат з ритмічної програми — 14-те місце у фінішному протоколі з доробком у 101.24 бала. Пінчук та Погорєлов стали 18-ми на своєму другому дорослому Євро в кар’єрі — 92.16 бала”, – інформують у департаменті.
За сумою двох програм харківські фігуристи втратили одну сходинку порівняно зі своїм результатом у короткому танці та посіли 18-те місце.
Пінчук та Погорєлов також покращили свій результат довільного танцю на Євро-2023 – більш ніж на три бали (89.01).
Звання чинних чемпіонів Європи відстояла італійська пара Шарлен Гіньяр та Марко Фаббрі – 214.38 бала за сумою двох виступів. З ще двома бронзовими нагородами тандем вчетверте увійшов до трійки призерів Євро з танців на льоду.
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- Категорії: Світ, Спорт, Харків; Теги: пинчук, погорелов, фигуристы, фигурное катание, Харків, чемпионат Европы;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 14:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни Марія Пінчук та Микита Погорєлов, які виступають у танцях на льоду, відкатали ритмічну та довільну програми на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання та посіли 18 місце.".